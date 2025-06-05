Россиянам рассказали, где выгоднее провести отпуск — в Сочи или Турции

Выбирая туристическую путевку, многие не понимают, из чего складывается ее стоимость и почему при одинаковой цене мы получаем разные условия. Чтобы разобраться в ценообразовании заграничных и внутрироссийских поездок, можно сравнить два морских курорта — Кемер и Сочи. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт отдела продаж Onlinetours Дарья Абакумова.

«Почему именно эти два направления? Кемер — наиболее русифицированный курорт: персонал в отеле, продавцы и иногда даже таксисты говорят по-русски, анимация в отеле также проводится на русском языке. Сочи же туристы выбирают по разным причинам: отсутствие языкового барьера, цена на отдых, привычная еда и менталитет, ограничения на выезд за рубеж», — объяснила она.

Значительная часть стоимости путевки — перелет. До Сочи из Москвы лететь около 3,5 часа, сам город небольшой, и добраться до любого отеля в Адлере можно в течение часа. Перелет Москва — Анталья занимает около 4,5 часа, трансфер — еще час-полтора. Въезд по заграничному паспорту — он должен действовать не менее 120 дней с момента въезда.

Пляжный сезон в Турции начинается с мая и длится по конец октября. В Сочи вода прогревается до комфортной температуры примерно в конце июня, пляжный сезон закрывают в середине сентября (по-разному от года к году).

«Пляжи галечные на обоих курортах, но в Кемере они все-таки более комфортные — море чище, в хороших отелях есть пирс для удобного спуска в море, а в некоторых и расчищенные участки с песком. В Адлере же лишь немногие отели располагают собственным пляжем, чаще люди берут шезлоны за дополнительную плату или размещаются на полотенцах», — сказала эксперт.

В контексте анимации все зависит от уровня отеля, но в Турции даже в скромных вариантах обычно есть стандартный набор — спортивные игры, мини-клуб для детей, вечерние шоу-программы. В Сочи давно появились отели с развлечениями для всей семьи, но все же там эта опция не повсеместная. При этом игровая комната для детей может быть платной или вовсе отсутствовать.

«В Кемере большинство отелей работают по концепции «все включено», в Сочи — в основном завтраки, реже трехразовое питание. Однако для туриста — еда это основная статья расхода, и нужно понимать, что если в ваш турпакет входит только завтрак, то вы должны оставить значительную сумму на питание за пределами отеля», — сказала эксперт.

Оба направления предлагают целый список красивых и интересных для посещения локаций, однако экскурсии и развлечения обычно не входят в стоимость пакетных туров, поэтому стоит заранее оценить, куда вы сможете съездить самостоятельно, а куда — с турфирмой и гидом.

«Рядом с Кемером есть несколько исторических локаций, до которые легко добраться: старый город, канатная дорога, античный город Фазелис, исторический район Калейчи, Парк Легенд. В Сочи стоит посетить Дендрарий, съездить в горы на Розу Хутор, посетить Сочи Парк и взять однодневную экскурсию в Абхазию — колоритную соседнюю республику с невероятной природой», — отметила она.

В турецком Кемере отдых по системе «все включено» будет стоить от 96 тысяч рублей за двоих с размещением в трехзвездочном отеле, от 103 тысяч за двоих — в четырехзвездочном, от 160 тысяч за двоих — в пятизвездочном отеле на первой линии.

В Адлере есть варианты без питания или только с завтраками: гостевые дома и отели 1-2 звезды — от 81 тысяч рублей за двоих; 3 звезды — от 95 тысяч за двоих; 4 звезды — от 136 тысяч за двоих; 5 звезд — на первой линии (таких всего два варианта) — от 231 тысячи за двоих.

«Есть путевки с питанием «полупансион» (завтраки и ужины) от 97 тысяч рублей за двоих и варианты на «полном пансионе» от 106 тысяч за двоих. Отдохнуть в Сочи по системе «все включено» можно по стоимости от 174 тысяч за двоих — но такое предложение есть всего в трех гостиницах», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, если для туристов в приоритете конкретно пляжный отдых — Турция несомненно выигрывает, особенно для семей с детьми.

«Здесь вы сможете за те же деньги развлекаться в отеле и не тратиться на питание. Это не означает, что в Сочи хуже — этот курорт подходит для более активного отдыха, где нужно самому организовывать досуг», — резюмировала эксперт.

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