Президент России Владимир Путин формирует новостной ряд, исходя из своих представлений о справедливости в мире, чем очень раздражает те страны и политиков, которые пытаются построить неоколониальный мир, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Эти страны и политики пытаются вернуться и построить заново неоколониальный мир. Путин не формирует какой-то новый реальный порядок, он лишь оформляет то, что формирует жизнь», — сказал Мухин.

Политолог добавил, что целевой аудиторией Владимира Путина являются не отдельные корпорации, которые пытаются руководитель правительствами, а люди.

«Владимир Путин знает, что делает. Те, кто пытается создать санкционную реальность, игнорируют международное право. Потому что Владимир Путин не один, за ним стоят мощные страны БРИКС+», — сказал он.

Также Мухин отметил, что Путин смог даже в сложных условиях изменить качество российской экономики.

«Это даже мнение не российских источников. Это мнение и западных инвестиционных институтов, которые трезво оценивают обстановку. Безусловно, Владимиру Путину удалось не только преодолеть санкционное воздействие, но и улучшить качество российской экономики», — сказал политолог.

По словам Мухина, Путин перестраивает структуру занятости в России, добиваясь повышения благосостояния людей.

«Государство сохраняет социальное содержание как основу своего существования. То есть не только не снимает с себя социальных обязанностей, но и даже расширяет возможности для населения, выступая гарантом в полном соответствии с Конституцией РФ. И здесь, перестраивая экономику, во главу угла Путин ставит человека и его интересы, его потребности», — заключил Мухин.