На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал людей целевой аудиторией Путина

Политолог Мухин: представления Путина о справедливости в мире раздражают недругов
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин формирует новостной ряд, исходя из своих представлений о справедливости в мире, чем очень раздражает те страны и политиков, которые пытаются построить неоколониальный мир, заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Эти страны и политики пытаются вернуться и построить заново неоколониальный мир. Путин не формирует какой-то новый реальный порядок, он лишь оформляет то, что формирует жизнь», — сказал Мухин.

Политолог добавил, что целевой аудиторией Владимира Путина являются не отдельные корпорации, которые пытаются руководитель правительствами, а люди.

«Владимир Путин знает, что делает. Те, кто пытается создать санкционную реальность, игнорируют международное право. Потому что Владимир Путин не один, за ним стоят мощные страны БРИКС+», — сказал он.

Также Мухин отметил, что Путин смог даже в сложных условиях изменить качество российской экономики.

«Это даже мнение не российских источников. Это мнение и западных инвестиционных институтов, которые трезво оценивают обстановку. Безусловно, Владимиру Путину удалось не только преодолеть санкционное воздействие, но и улучшить качество российской экономики», — сказал политолог.

По словам Мухина, Путин перестраивает структуру занятости в России, добиваясь повышения благосостояния людей.

«Государство сохраняет социальное содержание как основу своего существования. То есть не только не снимает с себя социальных обязанностей, но и даже расширяет возможности для населения, выступая гарантом в полном соответствии с Конституцией РФ. И здесь, перестраивая экономику, во главу угла Путин ставит человека и его интересы, его потребности», — заключил Мухин.

Все новости на тему:
ПМЭФ – 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами