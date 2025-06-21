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Россиянам назвали полезные свойства зеленого горошка

Нутрициолог Гузман заявила, что зеленый горошек полезен для зрения
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Depositphotos

Зеленый горошек полезен для зрения и нервной системы, предотвращает запоры и улучшает пищеварение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что больше всего пользы принесет горошек, только что сорванный с грядки.

«Зеленый горошек – хороший источник растительного белка, необходимого для строительства и восстановления тканей организма. Он может быть полезен для сбалансированного питания, в том числе для людей, занимающихся спортом и физическим трудом. Горошек содержит витамины A, C, K, группы B (особенно фолиевую кислоту), а также минералы: железо, магний, калий, фосфор, цинк и медь. Клетчатка в зеленом горошке способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение. Она также помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина. Антиоксиданты защищают клетки организма от повреждений свободными радикалами, снижая риск развития хронических заболеваний», — сказала Гузман.

Кроме того, зеленый горошек полезен для зрения, сердца и нервной системы, а также способен влиять на наше настроение.

«Витамин А и лютеин, содержащиеся в зеленом горошке, полезны для здоровья глаз и помогают предотвратить возрастные изменения зрения. Калий, магний и клетчатка в зеленом горошке способствуют поддержанию нормального артериального давления и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Витамины группы B, особенно фолиевая кислота, необходимы для нормальной работы нервной системы и помогают улучшить настроение и когнитивные функции», — отметила Гузман.

Врач также рассказала, в каком виде овощ принесет больше всего пользы организму.

«Свежий зеленый горошек, только что сорванный с грядки, безусловно, самый полезный. В нем содержится максимальное количество витаминов и антиоксидантов. Замороженный также сохраняет большую часть полезных свойств, так как подвергается быстрой «шоковой» заморозке сразу после сбора. Консервированный зеленый горошек содержит меньше всего витаминов и минералов и может содержать добавленный сахар и соль», — рассказала Гузман.

Ранее врач-нутрициолог перечислила полезные свойства рукколы.

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