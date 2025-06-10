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Врач рассказала о пользе рукколы

Нутрициолог Гузман: руккола укрепляет иммунитет и предотвращает запоры
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Freepik.com

Руккола, ставшая популярной в последние годы, улучшает пищеварение, укрепляет иммунитет, а также обладает противовоспалительными свойствами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-нутрициолог Екатерина Гузман.

«Руккола – полезный и вкусный листовой овощ, богатый витаминами, минералами и антиоксидантами, такими как глюкозинолаты, которые превращаются в изотиоцианаты в организме. Эти вещества обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Руккола – отличный выбор для тех, кто следит за своей фигурой. Она содержит очень мало калорий и много клетчатки, что способствует насыщению и помогает контролировать аппетит. Клетчатка способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение. Калий и магний, содержащиеся в рукколе, помогают поддерживать нормальное артериальное давление и снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Витамин С и другие антиоксиданты, содержащиеся в рукколе, укрепляют иммунную систему и помогают организму бороться с инфекциями», — пояснила Гузман.

При этом врач рекомендовала не злоупотреблять этим полезным растением – рекомендуемая порция рукколы составляет не более 50-100 граммов в день.

«Наибольшую пользу руккола приносит в свежем виде, так как при термической обработке часть витаминов и антиоксидантов разрушается. Руккола хорошо сочетается с овощами, фруктами, мясом, рыбой, сыром и оливковым маслом», — добавила Гузман.

Ранее врач перечислила полезные свойства клубники.

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