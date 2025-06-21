В Петербурге мужчина снял у женщины комнату и изнасиловал ее дочь

В Петербурге мужчину из Хабаровска подозревают в надругательстве над дочерью арендодательницы. Об этом сообщает mk.ru.
О произошедшем стало известно после того, как девушка 2007 года рождения попала в больницу с травмами средней степени тяжести.
Как удалось выяснить полицейским, предположительно, пострадавшую изнасиловал 46-летний мужчина, который снимал у ее матери комнату в квартире.
По версии правоохранителей, в день инцидента он пил спиртное у себя в комнате, и в какой-то момент надругался над девушкой. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.
Известно, что задержанный является фигурантом еще одного дела, по статье о краже. Из-за этого он не имеет права покидать территорию РФ.
Пострадавшая не состоит на учете в ПДН. Она нигде не учится и не работает.
До этого в Петербурге иностранка обвинила своего супруга в изнасиловании их дочери-шестиклассницы. Отца семьи задержали.
Ранее на Алтае педофил предложил мальчику покурить, и, заманив к себе, изнасиловал.