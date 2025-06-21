Константинов: Крыму нужен год для начала газодобычи, прерванной из-за атак ВСУ

Республике Крым потребуется около года для того, чтобы после окончания специальной военной операции на возобновить прерванную из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) добычу газа на шельфе Черного моря. Об этом ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

«Я думаю, в течение года возможно восстановить и в какой-то степени возобновить деятельность предприятия «Черноморнефтегаз», — сказал собеседник агентства.

В июне 2022 года ВСУ нанесли три удара по буровым платформам «Черноморнефтегаза», которые расположены на шельфе Черного моря.

Сообщалось, что на платформах в момент атаки находились 109 человек. В результате ударов украинской армии трое из них пострадали, еще семеро человек пропали без вести.

После атаки госпредприятие «Черноморнефтегаз» полностью прекратило эксплуатацию всех месторождений на шельфе, что привело к снижению объема добычи полезных ископаемых в регионе на 28,1%.

В мае Константинов назвал истерией заявление президента Украины Владимира Зеленского об «украинском Крыме».

Председатель крымского госсовета также высмеял отсылку украинского лидера к конституции и напомнил, что основной закон Украины прямо предоставлял народу Крыма право на самоопределение.

Ранее в Европе признали, что вопрос о статусе Крыма уже решен.