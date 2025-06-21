Ресторанный критик рассказал о риске употребления дешевых суши

Дешевые суши могут быть заражены гельминтами. Об этом предупредил кулинарный критик Дмитрий Алексеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Алексеев пояснил, что доставленная из Японии рыба обязательно замораживается до температуры в -60℃, что при быстрой заморозке гарантирует стерильность от гельминтов.

«Для японской кухни, конечно, используется не только рыба из Японии, если это не особенно дорогой ресторан, который не требует поклонения какому-нибудь редкому продукту, это все наше российское производство», — пояснил он.

Алексеев отметил, что качество российской рыбы не уступает качеству японского продукта, однако отсутствие обязательной быстрой заморозки означает повышенный риск заражения.

До этого в Мордовии вяленая рыба стала причиной заражения ботулизмом. Всего ботулизм выявили у двоих человек. В минздраве призвали местных жителей принять все меры, чтобы не заразиться.

Ранее в России анонсировали обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки.