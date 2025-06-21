На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ресторанный критик рассказал о риске употребления дешевых суши

Ресторанный критик Алексеев: дешевые суши могут быть заражены гельминтами
close
Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дешевые суши могут быть заражены гельминтами. Об этом предупредил кулинарный критик Дмитрий Алексеев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Алексеев пояснил, что доставленная из Японии рыба обязательно замораживается до температуры в -60℃, что при быстрой заморозке гарантирует стерильность от гельминтов.

«Для японской кухни, конечно, используется не только рыба из Японии, если это не особенно дорогой ресторан, который не требует поклонения какому-нибудь редкому продукту, это все наше российское производство», — пояснил он.

Алексеев отметил, что качество российской рыбы не уступает качеству японского продукта, однако отсутствие обязательной быстрой заморозки означает повышенный риск заражения.

До этого в Мордовии вяленая рыба стала причиной заражения ботулизмом. Всего ботулизм выявили у двоих человек. В минздраве призвали местных жителей принять все меры, чтобы не заразиться.

Ранее в России анонсировали обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами