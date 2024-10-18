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В Мордовии вяленая рыба стала причиной заражения местных жителей ботулизмом

В Мордовии местные жители заразились ботулизмом из-за вяленой рыбы

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Жители Мордовии попали в больницу после того, как поели вяленую рыбу. Об этом сообщает минздрав региона.

По данным ведомства, всего ботулизм выявили у двоих человек. На данный момент оба находятся на стационарном лечении, где им оказывают помощь. Какие-либо подробности не уточняются.

Известно, что причиной стала вяленая рыба. В минздраве призвали местных жителей принять все меры, чтобы не заразиться.

Как сообщает Telegram-канал «112», на данный момент профильные специалисты наблюдают за ситуацией. Не исключается, что количество пострадавших может увеличиться.

До этого произошло масштабное заражение ботулизмом по всей России. В июне текущего года с этим диагнозом госпитализировали около 400 человек, 227 из них – в Москве. Причиной заражения стала консервированная фасоль. После этого представители Роспотребнадзора изъяли более 170 тонн продукции.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после укола ботоксом в Москве.

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