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В России ужесточат контроль за продажей рыбы

В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки

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Shutterstock/FOTODOM

В России введут обязательные проверки рыбы на гельминты до и после обработки. Об этом пишет издание «Известия».

Соответствующие поправки в техрегламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» готовит Минсельхоз. В случае обнаружения опасных живых паразитов и их личинок в рыбе продукцию рекомендовано заморозить или применить к ней должны быть применены другие методы, гарантирующие ее безопасность для потребителей.

Подчеркивается, что рыба, которая была подвергнута замораживанию до температуры не выше –20 °C во всех частях продукта на срок не менее 24 часов или не выше –35 °C на срок не менее 15 часов, не представляет угрозы для человека.

До этого нутрициолог рассказала, что каждая вторая рыба, продающаяся вдоль дорог, заражена гельминтами. При этом выявить наличие таких паразитов в организме человека в ходе обследования может быть очень сложно.

Ранее сообщалось, что заражение гельминтами предотвращает диабет и улучшает метаболизм.

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