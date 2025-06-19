В Уфе таксист спас пенсионерку от мошенников

В Башкирии водитель такси не дал пенсионерке перевести деньги мошенникам и отвез женщину в ближайший отдел полиции. Об этом сообщает УМВД республики.

Пожилая пассажирка села в такси и попросила отвезти ее до ближайшего банкомата. По дороге 74-летняя женщина разговаривала с кем-то по телефону. Водитель услышал, что неизвестный дает женщине инструкции — как переводить деньги.

Заподозрив неладное, он решил сопроводить пенсионерку до банкомата, там он понял, что женщина общается с мошенниками. Мужчина убедил пассажирку вернуться в машину и довез ее до ближайшего отдела полиции.

Стражам порядка потерпевшая сообщила, что ей позвонил неизвестный и сообщил о «безопасном счете», на который срочно надо перевести имеющиеся накопления. Для этого пенсионерка отправилась в отделение банка и сняла более 100 тысяч рублей. Затем мошенники вызвали ей такси, но не учли бдительность водителя.

До этого в Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Разговор насторожил мужчину. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей.

Ранее петербуржец опустошил сейф родителей и отдал мошенникам 15,5 млн рублей.