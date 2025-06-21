В Госдуме призвали не ждать, что «умный дядя» Маск поможет России

Нужно самим работать на процветание страны, а не думать о том, кто бы мог тебя в этом заменить. Так депутат Госдумы Алексей Журавлев прокомментировал заявление своего коллеги Владислава Даванкова о том, что Илон Маск принесет России много пользы, если ему предоставят политическое убежище.

«Фантазии на тему того, что придет какой-то умный дядя и сразу все наладит, свойственны натурам ленивым и мечтательным. Нужно просто впрягаться и делать то, что нужно для процветания страны, не рассчитывая на то, что заграница нам поможет. Думать о том, как принести пользу, а не о том, кто бы мог тебя самого в этом заменить. Тем более рассуждать о какой-то пользе гипотетически, не имея ни малейшего подтверждения тому, что кто-то куда-то в принципе собирается переезжать. России, на мой взгляд, может быть полезно, если такие болтуны-политики оставят свои должности и исчезнут где-нибудь на Западе. А нам ждать прихода цифрового мессии некогда, есть ежедневные задачи, которые кому-то надо решать, в том числе и на фронтах специальной военной операции», — сказал Журавлев.

До этого депутат, вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что направил в МИД РФ просьбу о политическом убежище для Илона Маска в свете его конфликта с Дональдом Трампом. По мнению депутата, это принесет России больше пользы, чем помощь Эдварду Сноудену.

Даванков призвал МИД РФ отнестись «серьезно» к предложению об убежище.

«Если мы хотим лидерства в технологиях — нужно идти на смелые шаги», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее Маска пригласили в Верхнюю Пышму на тест-драйв электромобиля.