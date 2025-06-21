Рейс из Шарм-эш-Шейха в Казань состоялся спустя 35 часов

«Росавиация»: рейс AlMasria из Египта в Казань вылетел после задержки в 35 часов

Самолет египетской авиакомпании AlMasria Airlines вылетел из Шарм-эш-Шейха в Казань после задержки в 35 часов. Об этом сообщает «Росавиация», передает РИА Новости.

«Пассажиры египетской чартерной авиакомпании AlMasria Universal Airlines вылетели из Шарм-эш-Шейха в Казань в 08:30 мск (хотя это должно было произойти ещё в 23:59 19 июня)», — рассказали в ведомстве.

Посадка в Казани состоится в 13:20 по мск.

Это уже не первая подобная задержка рейсов этой авиакомпании. 15 июня AlMasria Airlines также отложила вылет из Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх — пассажирам пришлось ждать свыше 35 часов.

Задержки в тот день коснулись и рейсов из Шарм-эш-Шейха. По информации «Фонтанки», рейс UJ 703, который должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Петербург 14 июня в 17:15, по данным сервиса flightradar24, взлетел только 16 июня в 03:17.

Рейс UJ 721 авиакомпании AlMasria Airlines из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург также был задержан. Он должен был вылететь в 11:27 14 июня, но в Екатеринбург, по данным аэропорта «Кольцово», прибыл только в 19:25 15 июня.

Ранее прокуратура организовала горячую линию для пассажиров рейсов в Шарм-эль-Шейх.