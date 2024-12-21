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Создана горячая линия для пассажиров рейсов из Москвы в Шарм-эль-Шейх

Прокуратура организовала горячую линию для пассажиров рейсов в Шарм-эль-Шейх
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Прокуратура совместно с авиакомпанией организовала горячую линию для пассажиров задержанных рейсов по маршруту Москва-Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

«Уважаемые пассажиры, по всем возможным вопросам вы можете обратиться по номерам: +79852127411; +79684150888», — говорится в публикации.

21 декабря сообщалось, что пассажиры рейса из Москвы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх более суток находятся в зале ожидания Шереметьево из-за задержки вылета.

Рейс UJ-614 авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь 20 декабря в 5:50 (мск). В данный момент новое время вылета запланировано на 18:50 (мск) 21 декабря.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Там отметили, что в аэропорту находится прокурор. Также в ведомстве добавили, что на рейс зарегистрировано 218 пассажиров.

Ранее самолет застрял в аэропорту после массового побега хомяков.

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