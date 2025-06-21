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В Челябинской области машину намотало на дерево после ДТП, водитель не выжил

В Челябинской области водитель не выжил в ДТП на трассе М-5
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Госавтоинспекция Челябинской области

В Челябинской области правоохранители выясняют обстоятельства ДТП со съехавшим в кювет автомобилем. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 1782-м километре трассы М-5 «Урал», в Миасском городском округе. По предварительной информации, водитель машины марки Lada ехал по дороге в дождь. В какой-то момент он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

На кадрах с места инцидента заметно, что машина протаранила дерево боком, однако передняя часть также получила серьезные повреждения. У транспортного средства снесло крышу и двери.

В аварии пострадал водитель автомобиля, спасти его не удалось.

«На месте происшествия продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства ДТП выясняются», – сообщается в публикации.

До этого в Иркутской области произошло ДТП с участием четырех машин. В результате два водителя и один пассажир не выжили.

Ранее в Химках водитель легковой машины устроил массовое ДТП.

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