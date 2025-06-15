Как правильно лечить ожог от борщевика, рассказал врач

При попадании сока борщевика на кожу важно придерживаться четырех советов, рассказал «Газете.Ru» заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке Александр Михайлов.

«Сперва нужно укрыть пораженный участок от прямых солнечных лучей, затем тщательно промыть пораженную кожу холодной водой. При отсутствии противоожоговых средств, приложить на пораженный участок полотенце пропитанное холодной водой или лед завернутый в полотенце. Используйте противоожоговые средства, а если поражены глаза, гениталии и лицо, нужно незамедлительно обратиться в ближайший травмпункт», – рассказал Михайлов.

Борщевик Сосновского опасен тем что содержит фототоксичное вещество- фуранокумарин. Данное вещество может вызвать два осложнения при попадании на кожные покровы человека.

«Первое – химический ожог. Фуранокумарин который содержится в соке борщевика, делает кожу более чувствительной к УФ-облучению. Соответственно данное осложнение более часто встречается в солнечные жаркие дни. Второе – аллергическая реакция, – она может вызвать как сыпь, так и анафилактический шок. Ожог от борщевика очень похож на солнечный ожог. Через 2-4 часа после контакта с растением отмечается боль, зуд, гиперемия кожных покровов и отек мягких тканей. При контакте с растением и длительном нахождении под прямыми солнечными лучами, могут образоваться пузыри заполненные прозрачной жидкостью», – отметил врач.

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