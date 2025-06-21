В Иркутской области два человека пострадали во время стрельбы около кафе

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства стрельбы в Усть-Куте. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел недалеко от кафе на улице Речников. По данным ведомства, между посетителями произошел конфликт, во время которого один из участников достал оружие и открыл стрельбу по людям.

В результате пострадавшим понадобилась помощь, их госпитализировали.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Следователи возбудили уголовное дело.

«Проводятся оперативные мероприятия по розыску и установлению всех причастных лиц», – сообщается в публикации.

Известно, что пострадавшим 39 и 46 лет. Информация о их состоянии и другие подробности не уточняются.

До этого в Приморье мигранты устроили налет на интернет-кафе. Во время нападения они открыли стрельбу по сотруднице, предварительно забрав у нее 15 тысяч рублей из кассы.

Ранее в Ленобласти 76-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по дорожным рабочим.