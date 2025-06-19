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В Уссурийске четверо иностранцев осуждены за вооруженный налет на интернет-кафе

В Приморье осудили мигрантов за налет на интернет-кафе
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Приморье огласили приговор четырем мигрантам, которые устроили вооруженный налет на интернет-кафе и открыли стрельбу по сотруднице. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, трое иностранцев в январе 2023 года вскрыли входную дверь в интернет-кафе, ворвались в помещение и под угрозой пистолета потребовали у сотрудницы деньги. Налетчики скрывали лица под масками, один из мужчин не менее четырех раз выстрелил в сторону кассира.

Забрав из кассы 15 тысяч рублей и два ноутбука, злоумышленники скрылись. Грабителей задержали, было возбуждено уголовное дело о разбое. Приговором суда нападавшим назначены наказания от семи до 7,5 лет лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого в Дагестане мужчина выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать долги. 39-летний мужчина сообщил, что неизвестные ограбили его дом, подобрав ключ от входной двери. Грабители якобы вынесли из квартиры только наличные в сумме 950 тысяч рублей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что дагестанец выдумал ограбление, мужчина имел денежный долг, но боялся признаться в этом родственникам и решил солгать о краже.

Ранее россиянин инсценировал разбой, чтобы скрыть кражу 2,5 млн рублей.

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