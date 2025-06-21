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В Подмосковье проведут эксперимент с мигрантами, не владеющими русским языком

Губернатор Воробьев рассказал об эксперименте с мигрантами без русского языка
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Московская область участвует в эксперименте по приглашению трудовых мигрантов из визовых стран, например, Китая и Вьетнама, в том числе тех, кто не говорит на русском языке. Об этом рассказал в интервью РБК губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, сложность заключается в том, что закон еще не принят. В случае принятия законопроекта, компании из Китая, Вьетнама и других стран смогут приглашать трудовые ресурсы без знания русского языка. Это решит вопрос дефицита трудовых ресурсов, рассказал Воробьев.

Он рассказал, что Подмосковью нужны трудовые ресурсы на определенных участках работ.

При этом чиновник добавил, что требование россиян навести порядок в сфере миграции справедливо, и Московская область ужесточает контроль за мигрантами, например, для них строятся отдельные места для проживания в тех же самых логистических комплексах, ужесточается регистрация.

На вопрос о том, не станет ли проблемой отсутствие у приезжих работников знания русского языка, Воробьев ответил отрицательно. Однако он признал, что тем специалистам, чья работа связана с коммуникацией, может потребоваться углубленное знание русского языка.

Ранее сообщалось, что в России хотят ввести биометрический контроль мигрантов в аэропортах.

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