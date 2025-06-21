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В России хотят ввести биометрический контроль мигрантов в аэропортах

Депутат Нилов предложил проверять отпечатки пальцев у мигрантов в аэропортах
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Shutterstock

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил МВД РФ расширить практику биометрического контроля мигрантов в российских аэропортах. Об этом сообщает ТАСС.

В письме, направленном первому заместителю главы МВД Андрею Кикотю, он призвал установить устройства для дактилоскопической проверки в региональных аэропортах, куда чаще всего прибывают мигранты из стран бывшего СССР, особенно в рамках безвизового режима.

По словам Нилова, такие устройства уже используются в аэропортах Москвы и на пропускном пункте в Оренбургской области в рамках пилотного проекта, и практика их применения показывает положительные результаты. Однако он отметил отсутствие этих систем в других регионах и подчеркнул, что нет ясности относительно сроков расширения проекта на другие субъекты РФ.

Он отметил, что цель инициативы — повысить эффективность контроля въезжающих мигрантов, особенно тех, кто намерен работать в России.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме заявила, что правительство пересматривает политику в сфере привлечения иностранной рабочей силы.

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