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В России с начала года почти 170 компаний попали в реестр нарушителей

Минтруд: в реестр нарушителей трудового законодательства попали 167 компаний
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David Gyung/Shutterstock/FOTODOM

Глава Минтруда Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что с начала 2025 года в России в специальный реестр работодателей с нелегальной занятостью внесены 167 компаний. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такая мера не только фиксирует нарушения, но и служит предупреждением для других организаций.

Реестр начал работать с 1 января. В него включают компании, по которым уже вступило в силу решение о нарушении закона — например, при замене трудового договора гражданско-правовым или при найме без оформления.

Министр уточнил, что большинство из нарушителей — индивидуальные предприниматели (158 из 167). Компании остаются в реестре в течение года, и если устранят нарушения, их могут исключить. Котяков пояснил, что юридические лица платят за подобные нарушения от 50 до 100 тысяч рублей, а индивидуальные предприниматели — от 5 до 10 тысяч.

Он добавил, что реестр уже показал профилактический эффект: соискатели, проверяя работодателя, могут отказаться от работы в компании с плохой репутацией, а сами работодатели — больше стремятся соблюдать трудовое законодательство, чтобы не попасть в список.

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