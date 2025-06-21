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Вильфанд прогнозирует масштабные дожди в 15 регионах России

Вильфанд: более чем в 15 регионах России ожидаются сильные дожди со штормом
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Более чем в 15 регионах России ожидаются сильные дожди со штормом. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с прохождением фронтальных разделов очень сложная ситуация прогнозируется в Ханты-Мансийском автономном округе, там грозы и дождь. В Челябинской области в выходные дни возможен дождь с грозой и ветром до 25 м/с. На юге Свердловской области в выходные дни пройдет сильный и продолжительный дождь, повысится уровень воды в реках», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что схожая ситуация приближается к Курганской и Тюменской области, где ожидаются продолжительные сильные дожди. Таким образом, как пояснил Вильфанд, весь юг Уральского федерального округа будет в сложной метеорологической ситуации.

До этого Роман Вильфанд рассказал, что в регионах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов ожидается жаркая погода с температурой от +32°C до +42°C.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.

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