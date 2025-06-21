В Приморье выпала месячная норма осадков за сутки

Ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе сообщила ТАСС, что в трех районах Приморского края за минувшие сутки выпала месячная норма осадков.

По ее словам, количество осадков превысило норму в Находке, Партизанске и Преображении.

«Во Владивостоке за день и ночь выпало 54 мм, это половина месячной нормы. А больше всего у нас выпало в Преображении: при норме в 72 мм за месяц там выпало 105 мм, то есть полторы месячные нормы. Также месячная норма выпала в Находке и Партизанске», — пояснила Коридзе.

Она добавила, что 88% от месячной нормы осадков выпало в Лазо. Во Владивостоке ветер усиливался, достигая штормовых значений в 29 м/с.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на юге России ожидаются интенсивные дожди, которые продлятся до среды. В Сочи уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов.

Ранее москвичей предупредили о «скучновато-осенней» погоде.