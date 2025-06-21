На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье выпала месячная норма осадков за сутки

Гидрометцентр: в трех районах Приморья за сутки выпала месячная норма осадков
close
Виталий Аньков/РИА Новости

Ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе сообщила ТАСС, что в трех районах Приморского края за минувшие сутки выпала месячная норма осадков.

По ее словам, количество осадков превысило норму в Находке, Партизанске и Преображении.

«Во Владивостоке за день и ночь выпало 54 мм, это половина месячной нормы. А больше всего у нас выпало в Преображении: при норме в 72 мм за месяц там выпало 105 мм, то есть полторы месячные нормы. Также месячная норма выпала в Находке и Партизанске», — пояснила Коридзе.

Она добавила, что 88% от месячной нормы осадков выпало в Лазо. Во Владивостоке ветер усиливался, достигая штормовых значений в 29 м/с.

До этого научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на юге России ожидаются интенсивные дожди, которые продлятся до среды. В Сочи уровень воды в реках может достичь критических отметок, что создаст риск подтопления населенных пунктов.

Ранее москвичей предупредили о «скучновато-осенней» погоде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами