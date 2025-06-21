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Мужчины заперли девушку в московской квартире, надругались над ней и вымогали $18 тысяч

В Москве мужчины надругались над девушкой и вымогали у нее $18 тысяч
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Jub-Job/Shutterstock/FOTODOM

В Москве злоумышленники заперли девушку в квартире, надругались над ней и требовали деньги. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел в квартире на улице Молдагуловой. По версии следствия, подозреваемые незаконно удерживали там девушку, требуя у нее $18 тысяч. При этом в ходе вымогательства они также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении пострадавшей.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Им предъявлены обвинения по трем уголовным статьям — насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы и вымогательство.

В данный момент фигурантам предъявлено обвинение. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемых. Расследование случившегося продолжается.

Ранее в Ленобласти мужчина пытал девушку в квартире, изнасиловал и вымогал у нее деньги.

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