В Ленобласти мужчина пытал девушку в квартире, изнасиловал и вымогал у нее деньги

В Волховском районе Ленинградской области задержан ранее судимый мужчина по подозрению в вымогательстве и пытках. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

38-летний подозреваемый запер в своей квартире 18-летнюю студентку колледжа, приковал ее наручниками к батарее, требовал оформить кредит и отдать ему деньги. Злоумышленник угрожал потерпевшей, надевал ей на голову противогаз, перекрывал воздух и изнасиловал.

В отношении мужчины возбуждено три уголовных дела, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Иркутске мигранты похитили мужчину и вымогали 400 тысяч рублей. Обвиняемые избили 38-летнего иркутянина. Злоумышленники затолкали его в машину, вывезли в безлюдное место и вымогали 400 тысяч рублей. Уголовное дело о похищении расследовалось почти три года. Следователи установили, что к совершению преступления причастны семеро иностранцев. Всех нападавших удалось задержать, приговором суда члены банды получили от 10 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Калмыкии поймали мужчину, пытавшегося похитить девушку в Ростовской области.