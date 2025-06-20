Армянский банк поинтересовался у клиента, почему тот лысый

Армянский коммерческий Ардшинбанк отправил своим клиентам странное сообщение с нетривиальным вопросом, крайне их удивив. Об этом сообщает РИА Новости.

«Брат, почему ты лысый?» — спросил банк у своих клиентов.

Многие не поняли смысла этого загадочного послания и решили поинтересоваться у представителей банка, что это могло значить. В пресс-службе учреждения пояснили, что это сообщение было тестовым и было направлено пользователям из-за технической ошибки.

Другая техническая ошибка произошла в Китае. На одном из китайских заводов произошел инцидент с промышленным роботом, который вызвал широкий резонанс в сети. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда автоматизированная система вышла из-под контроля и робот попытался напасть на рабочих.

На записи видно, как закрепленный на миниатюрном кране робот внезапно начал совершать хаотичные движения, размахивая механическими манипуляторами с нарастающей силой. Ситуация стала по-настоящему опасной, когда робот начал двигаться вперед, пытаясь освободиться от креплений.

Возможными причинами произошедшего нападения робота на человека назвали программную ошибку, механическую неисправность или неправильные действия операторов.

Ранее криптобиржа Binance остановила вывод денег из-за сбоя у Amazon.