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Армянский банк поинтересовался у клиента, почему тот лысый

Ардшинбанк отправил сообщение своим клиентам с вопросом на тему прически
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Depositphotos

Армянский коммерческий Ардшинбанк отправил своим клиентам странное сообщение с нетривиальным вопросом, крайне их удивив. Об этом сообщает РИА Новости.

«Брат, почему ты лысый?» — спросил банк у своих клиентов.

Многие не поняли смысла этого загадочного послания и решили поинтересоваться у представителей банка, что это могло значить. В пресс-службе учреждения пояснили, что это сообщение было тестовым и было направлено пользователям из-за технической ошибки.

Другая техническая ошибка произошла в Китае. На одном из китайских заводов произошел инцидент с промышленным роботом, который вызвал широкий резонанс в сети. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда автоматизированная система вышла из-под контроля и робот попытался напасть на рабочих.

На записи видно, как закрепленный на миниатюрном кране робот внезапно начал совершать хаотичные движения, размахивая механическими манипуляторами с нарастающей силой. Ситуация стала по-настоящему опасной, когда робот начал двигаться вперед, пытаясь освободиться от креплений.

Возможными причинами произошедшего нападения робота на человека назвали программную ошибку, механическую неисправность или неправильные действия операторов.

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