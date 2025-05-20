Воспитательницу, которая связывала детей скотчем, будут судить в Кузбассе

В Кемеровской области бывшая воспитательница детсада предстанет перед судом за жестокое обращение с подопечными, сообщает СУ СК России по Кузбассу.

По версии следствия, с марта по апрель 2024 года женщина регулярно применяла физическую силу к двум мальчикам в возрасте пяти и шести лет, а однажды в качестве воспитательной меры подняла руку еще на одну воспитанницу детского сада.

«Она хватала детей за волосы, наносила удары руками по ягодицам, спине и по лицу. В качестве воспитательной меры усаживала малолетних на стул и одному ребенку скотчем перевязывала ноги, а второму руки привязывала к голове, причиняя физическую боль и психологические страдания», — говорится в сообщении.

К настоящему времен воспитательница уже уволена, ее будут судить по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением). Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет и запрет на определенный вид деятельности.

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