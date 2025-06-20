Депутат Кравченко заявил о необходимости поддержки креативного предпринимательства

Креативное предпринимательство нуждается в широких мерах поддержки. Об этом, комментируя заявления президента России Владимира Путина о необходимости проработки правительством возможности создания отдельного федерального проекта по развитию креативной экономики, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике из фракции «Единая Россия» Денис Кравченко.

«Мы говорили о необходимости федерального проекта с момента принятия профильного закона в прошлом году. Нами велись плодотворные дискуссии на площадке Правительства на протяжении года, результатом которых стала консолидированная позиция о необходимости широких мер поддержки для креативного предпринимательства», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кравченко напомнил, что 19 июня на креативном завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума представители отрасли договорились о необходимости создания единого центра компетенций и координации развития креативной экономики.

По его словам, аналогичное предложение было направлено от лица Экспертного совета по развитию креативной экономики при комитете Госдумы по экономической политике.

«Рассчитываю, что Министерство экономического развития в оперативные сроки представит свои предложения по ключевым мероприятиям в рамках будущего федерального проекта, а вместе с этим, надеюсь, что в этом перечне мероприятий будут учтены пожелания отрасли», — подчеркнул депутат.