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Депутат Кравченко заявил о необходимости поддержки креативного предпринимательства

Депутат Госдумы Кравченко выступил за поддержку креативных индустрий
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Креативное предпринимательство нуждается в широких мерах поддержки. Об этом, комментируя заявления президента России Владимира Путина о необходимости проработки правительством возможности создания отдельного федерального проекта по развитию креативной экономики, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике из фракции «Единая Россия» Денис Кравченко.

«Мы говорили о необходимости федерального проекта с момента принятия профильного закона в прошлом году. Нами велись плодотворные дискуссии на площадке Правительства на протяжении года, результатом которых стала консолидированная позиция о необходимости широких мер поддержки для креативного предпринимательства», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Кравченко напомнил, что 19 июня на креативном завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума представители отрасли договорились о необходимости создания единого центра компетенций и координации развития креативной экономики.

По его словам, аналогичное предложение было направлено от лица Экспертного совета по развитию креативной экономики при комитете Госдумы по экономической политике.

«Рассчитываю, что Министерство экономического развития в оперативные сроки представит свои предложения по ключевым мероприятиям в рамках будущего федерального проекта, а вместе с этим, надеюсь, что в этом перечне мероприятий будут учтены пожелания отрасли», — подчеркнул депутат.

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