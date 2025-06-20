Двухлетняя девочка искупалась в озере и оказалась в реанимации

Двухлетняя девочка из Оклахомы попала в реанимацию в критическом состоянии после того, как искупалась в озере, пишет Mirror.

Первые симптомы появились у Элизабет появились уже через несколько дней после купания. Врачи сначала предположили ангину и назначили антибиотики, однако состояние девочки не только не улучшилось, но значительно ухудшилось. Ее мать Сюзанн рассказала, что семья была в шоке — подобного с ними никогда не происходило.

Последующие анализы показали, что во время купания девочка заразилась вирусом, что вызвало развитие редкого и опасного состояния — гемолитико-уремического синдрома , который может привести к почечной недостаточности, повреждению печени и мозга.

Ребенка поместили на диализ и ввели в медикаментозную кому, чтобы дать организму шанс восстановиться. Такое временное параличное состояние позволяет снизить нагрузку на органы. Также у девочки развилась инфекция легких, однако врачи не могут применять антибиотики, опасаясь ухудшения ее и без того тяжелого состояния.

Семья Элизабет описывает переживаемое как «кошмар». На данный момент неизвестно, сможет ли девочка полностью восстановиться или останутся необратимые последствия для почек и головного мозга.

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