День летнего солнцестояния в 2025 году: когда он будет и какие народные традиции с ним связаны

Приметы и обряды на день летнего солнцестояния у славян и других народов

На конец июня в Северном полушарии приходится самый длинный день в году, когда Солнце поднимается выше всего над горизонтом и дольше всего остается на небе. Это день летнего солнцестояния, астрономического явления, с которым связано множество народных традиций. Когда будет летнее солнцестояние в 2025 году, какие древние обряды проводились в этот день и какие из них актуальны и сегодня — в материале «Газеты.Ru».

Когда наступит летнее солнцестояние в 2025 году

Летнее солнцестояние — астрономическое событие, когда Солнце достигает своей самой высокой точки над горизонтом в Северном полушарии, а день — самый длинный в году.

21 июня в 05:42 мск наступит летнее солнцестояние в 2025 году

В этот момент Северное полушарие получает наибольшее количество дневного света, а затем длина дня начнет постепенно сокращаться.

Как узнать точное время в своем регионе

Онлайн-сервисы вроде Time and Date автоматически определяют точное время солнцестояния для разных регионов, учитывая часовые пояса.

Для уточнения времени в крупных городах России можно воспользоваться данными региональных астрономических порталов и мобильных приложений Sky Tonight, Star Walk и другими. Например, в Екатеринбурге летнее солнцестояние наступит в 07:42, а в Новосибирске — в 09:42 по местному времени.

Летнее солнцестояние в разных регионах Земли

В 2025 году первыми летнее солнцестояние встретят жители Аляски (США) — это произойдет еще 20 июня в 18:42 по местному времени. В этот момент Солнце достигнет самой северной точки в небе, ознаменовав начало астрономического лета в Северном полушарии.

Последними это астрономическое событие увидят: восток России (Владивосток — 12:42 по местному времени), Австралия (12:42 по местному времени), островные государства Тихого океана, например, Кирибати (в 14:42 по местному времени).

Разница во времени встречи солнцестояния в разных точках планеты может составлять почти сутки. Это связано с расположением стран относительно линии перемены дат и их географической долготой. Примечательно, что для жителей экваториальной зоны солнцестояния проходят практически незаметно, тогда как в умеренных и полярных широтах они знаменуют начало заметного изменения светового режима.

close Пляж Сандерленда, Великобритания в день летнего солнцестояния Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что такое летнее солнцестояние с точки зрения науки

С научной точки зрения, солнцестояние напрямую связано с тем, что Земля вращается вокруг Солнца под постоянным наклоном оси примерно в 23,5 градуса. Когда в июне Северное полушарие максимально наклоняется к Солнцу, мы наблюдаем самый длинный день и самую короткую ночь в году. В этот момент Солнце достигает своей высшей точки на небосводе.

Интересно, что в разных полушариях этот астрономический момент означает противоположные сезоны. Пока жители Северного полушария радуются началу астрономического лета, в Южном полушарии в это же время наступает зимнее солнцестояние — самый короткий день в году. Через полгода ситуация меняется на противоположную: когда у нас зима, в Австралии и Южной Америке — лето.

Точная дата солнцестояния может отличаться в зависимости от года. Обычно оно приходится на 20 и 21 июня, в очень редких случаях — на 22-е.

Происхождение термина Слово «солнцестояние» происходит от латинского «solstitium» (sol – «Солнце» и stitium – «замирание» или «остановка»). Термин появился еще в античности. Римляне замечали «остановку» Солнца в движении по небосклону и последующий переход от роста к убыванию светового дня.

Влияние на продолжительность дня

В средних широтах летнее солнцестояние дает самую большую разницу между восходом и заходом: например, в Москве солнце в этот день встает около 04:00 и садится после 21:00.

17 часов 33 минуты будет длиться световой день в Москве 21 июня

После солнцестояния каждый следующий день становится короче примерно на 2-3 минуты, что четко фиксируют астрономические службы.

close Солнцестояние в городе Кесвик, Озёрный край, Камбрия, Соединённое Королевство IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press

Как связаны летнее солнцестояние и Иван Купала

Летнее солнцестояние издавна служило отправной точкой годового цикла в народной культуре, когда природные силы достигают максимума и человек стремится заполучить благословение Солнца через огненные и водные обряды, сбор целебных трав и гадания на будущее. Языческий праздник, который мы сегодня знаем как Иван Купала, изначально был приурочен именно к этому астрономическому событию.

Иван Купала — что это за праздник и когда он отмечается? История и традиции Иван Купала — древний языческий праздник, традиции которого живы по сей день. Раньше его отмечали... 01 июля 10:45

Древние славяне воспринимали это время как момент наивысшей силы стихий, когда огонь, вода и растения обретали чудодейственные свойства. Считалось, что обладая могуществом летнего солнцестояния, вода в реках и озерах становится целебной — искупавшись в ней до рассвета, люди очищались от болезней и недугов. Водная стихия даровала защиту через омовение, а сама река и ее берега превращались в место таинственных обрядов и встреч влюбленных под покровом ночи.

close ju_see/Shutterstock/FOTODOM

Считалось, что в эту короткую ночь граница между мирами истончается: девушки пускали по реке венки с зажженными свечами, гадая на суженого, а смельчаки прыгали через высокие костры, очищаясь огнем.

В основе купальских обрядов лежало представление о том, что огонь в эту ночь указывает путь Солнцу, возвращает ему силу и дарует мощь и защиту тем, кто прыгает через костры.

Традиции сбора трав и плетения венков тоже неслучайны: растения, сорванные в разгар солнцестояния, по поверьям, накапливали в себе максимум солнечной энергии и использовались в целительных и магических ритуалах, а венок, пущенный по воде, служил своего рода оракулом, предсказывая судьбу и путь молодой пары.

Нередко празднование продолжалось до рассвета, когда молодежь возвращалась к реке, чтобы искупаться в утренней росе. После праздника из собранных трав готовили напитки, а оставшиеся веники обжигали над углями как знак благодарности духам воды и огня. Древние славяне верили, что через такие ритуалы природа передает людям свою силу.

После принятия христианства праздник приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи — 24 июня по старому стилю, 7 июля по новому — и он получил имя Ивана Купалы. Однако языческие традиции не исчезли, а лишь смешались с церковными обычаями.

Как отмечали день летнего солнцестояния другие народы

Летнее солнцестояние на протяжении тысячелетий было ключевым ориентиром для народных календарей и аграрных циклов. Различные культуры по-разному отражали это событие в мифах и ритуалах, превращая самый длинный день года в праздник плодородия, очищения и обновления.

Кельтские празднования: Grianstad an tSamhraidh (Грианстад ан т-Саврэй)

Grianstad an tSamhraidh — в переводе с гэльского языка означает «летнее солнцестояние». В старину на зеленых холмах Ирландии и Шотландии в солнцестояние вспыхивали гигантские костры — их пламя было видно за многие километры. Кельты верили: дым этих огней защитит посевы и скот от нечисти. Люди в праздничных одеждах трижды обводили животных вокруг костра, а потом и сами пробегали между языков пламени. В полночь знахари собирали зверобой и таволгу — травы, наполненные «солнечной силой». А у древних камней Стоунхенджа и Калланиша начинались таинственные обряды.

close Люди занимаются йогой на рассвете во время празднования летнего солнцестояния у камней Стоунхенджа. Солсбери, Великобритания Marcin Rogozinski/Shutterstock/FOTODOM

Майя: Saq' Q'ij — «День Солнца» и астрономические церемонии

В джунглях Юкатана пирамиды майя оживали в солнцестояние. На ступенях храма Кукулькана игра света и тени рождала иллюзию появления изображения гигантской змеи, ползущей вниз — знак того, что бог Солнца Ахав дарует новый цикл жизни. Жрецы в перьях кетцаля птица, обитающая в горных лесах Центральной Америки совершали обряды с какао и копалом природная смола, используемая для ритуалов и особых церемоний, а танцоры в масках изображали сражение света и тьмы. Каждый ритуал был точным как часы: майя были уверены — от этого зависит, взойдет ли завтра солнце над их полями.

Балтийские народы: культ божества Сауле и праздник Янов день

В прибалтийских лесах, где ночь в солнцестояние длится всего пару часов, девушки плели венки из желтых цветов — подношение богине Солнца Сауле. Кострам не было конца: их разводили на холмах, у рек, даже на плотах, пуская по воде. Застолья длились до утра — ели сыр с тмином, пили медовуху, а потом все вместе шли встречать рассвет, чтобы успеть собрать травы, наделенные в эту ночь особой силой. Говорили, что тот, кто найдет цветок папоротника среди дубрав, обретет мудрость веков.

Сквозь века балтийские народы проносили традиции и сохранили празднование летнего солнцестояния — Янов день, также известный как Лиго или Иванов день. Это один из самых больших и популярных праздников, отмечаемый в ночь с 23 на 24 июня в Латвии, Эстонии и других странах. Он связан с древними языческими обрядами, почитанием Солнца и природы, а также с ритуалами, призванными обеспечить плодородие и удачу. В этот день традиционно разжигают костры, плетут венки, поют, танцуют, гадают и собирают целебные травы.

close Янов день в в Юрмале, Латвия imagebroker/Global Look Press

Скандинавский Мидсоммар: единение с природой и «лесное царство»

В Швеции солнцестояние, или Мидсоммар (скандинавский праздник середины лета), встречали, украшая цветами высокий шест — символ мирового древа. Под звуки скрипок и смех вокруг него бегали дети, заплетая в хороводы взрослых. Девушки клали под подушку семь разных цветов — чтобы приснился будущий муж. А в Финляндии целые семьи уходили в лесные хижины, где парились в сауне и бросали веники через плечо — куда упадет, там следует искать счастье. Когда солнце наконец касалось горизонта, все замирали: по поверью, в этот миг можно было услышать, как поют эльфы.

Что можно и нельзя делать в день летнего солнцестояния

Что можно делать

Народ верил, что купание в реке или озере в самый длинный день года смывает болезни и наполняет тело энергией: утренняя вода приобретает целебные свойства именно в день солнцестояния, поэтому нужно хотя бы умыться из водоема, если нет возможности полностью окунуться.

Молодежь по традиции собирает луговые травы — зверобой, душицу, папоротник — и плетет из них венки, которые пускают по воде; направление их движения называют «сигналом» будущей судьбы и несут домой как оберег на целый год.

С наступлением вечера разжигают костры и водят хороводы под звуки народных песен, а пары проверяют прочность своего союза, прыгая через пламя — если во время прыжка они не разомкнут руки, это считается добрым знаком для брака.

Особенно важно в этот день одеться в яркие, солнечные оттенки — красный, желтый или оранжевый — чтобы «впустить в себя светило» и привлечь в дом счастье и достаток.

Наконец, благотворительность и добрые дела, совершенные в день солнцестояния, по поверью, усиливают благополучие: помощь нуждающимся и угощение гостей не только укрепляют социальные связи, но и возвращаются сторицей в виде удачи и материальных благ в будущем.

close Праздник Ивана Купалы в деревне Тервеничи, Россия De Visu/Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

По народным поверьям, в самый длинный день года запрещено ругаться, ссориться и оскорблять окружающих, иначе все негативное «впитается» на год вперед и будет преследовать всю семью.

Не стоит оставлять незавершенные дела — будь то работа по дому или личные обязательства — потому что тогда и в делах будущего года будут постоянные заторы.

Также нельзя брать или давать в долг — любые финансовые обязательства, начатые в этот день, согласно поверью, будут тянуться долго и принесут убытки.

Нежелательно купаться с распущенными волосами или в грязной одежде, так как это «привлекает болезни» и «запускает нечистую силу».

По пути домой после утренних обрядов нельзя оглядываться и говорить с попутчиками — считается, что возвращение к прошлому грозит потерей удачи, а разговор отвлекает от накопленной в ритуалах энергии.

Предки верили, что серебряные украшения в этот день стоит прятать, ведь они «отталкивают солнечный свет» и мешают привлечь в жизнь тепло и богатство.

Приметы в день летнего солнцестояния

Народные приметы в день летнего солнцестояния отражают давние наблюдения за погодой, урожаем и здоровьем, а также связаны с магией очищения и любви.

Приметы, связанные с погодой и урожаем

Если после ночи на полях и лугах лежало много росы — будет богатый урожай: чем обильнее роса, тем более плодородна земля.

Дождь в солнцестояние — к неурожаю, но если после дождя выглянет солнце — к удаче.

Сильно пахнут травы — знак, что они наполнены особой целебной силой.

Услышать кукушку ночью — к долгой жизни.

Приметы, связанные с огнем

Костер быстро разгорается — год будет удачным и богатым.

Дым от костра стелется по земле — к дождливому лету.