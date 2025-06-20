Врач оценила идею ввести обязательную медиацию при разводах

Врач Никитина: медиация при разводе не должна быть обязательной

Семейный психотерапевт Лариса Никитина в интервью «Ридусу» прокомментировала предложение министра юстиции РФ Константина Чуйченко ввести обязательную медиацию при разводах. Эксперт положительно оценила идею, однако, по ее мнению, «обязаловки» быть не должно.

«Брак — дело добровольное, как и развод. Государство не имеет права вмешиваться в личную жизнь граждан, принуждая их на законодательном уровне делить одну постель. В противном случае получится очередной перегиб. Люди должны сами хотеть сохранить семью, и тогда помощь со стороны хорошего медиатора будет уместной», — сказала Никитина.

Кроме того, сегодня наблюдается дефицит медиаторов, имеющих высокий уровень подготовки, добавила она.

20 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Чуйченко заявил, что для семей, находящихся в процессе развода, необходимо на законодательном уровне ввести обязательную медиацию.

По его мнению, перед тем как официально расторгнуть брак, супруги должны проходить беседу с квалифицированным медиатором. Такой подход, как считает министр, может помочь сохранить семью, если специалист поможет сторонам разобраться в конфликте и изменить отношение к ситуации.

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