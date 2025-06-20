Россиянка похитила бывшую подругу из мести за распускание слухов о ней

В Ростове-на-Дону арестовали банду сообщников, которые под руководством 44-летней женщины похитили пенсионерку, с которой та раньше дружила. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, ростовчанка наняла четырех мужчин 37, 36, 32 и 24 лет, чтобы они осуществили ее преступный план. Злоумышленники подкараулили 61-летнюю потерпевшую, насильно посадили ее в автомобиль, связали и перевезли в хозяйственную постройку в Азовском районе.

Несмотря на то, что сообщники пытались скрыть следы преступления, их быстро нашли. Женщину освободили.

По информации Telegram-канала Don Mash, до этого потерпевшая и фигурантка дела были знакомы и даже дружили, но только до того момента, когда 44-летняя ростовчанка не предложила пожилой подруге продать квартиру. Последняя засомневалась в ее добросовестных намерениях, и пошла советоваться со знакомыми. Слухи о том, что пенсионерка считает молодую подругу аферисткой дошли до нее. Женщина затаила обиду, а затем решила отомстить.

Ранее в Петербурге мужчина удерживал девушку и пытался усадить ее машину.