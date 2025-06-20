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В Госдуме объяснили, кто должен стать медиатором при разводах россиян

Депутат Милонов: психолог может стать медиатором при разводе в России
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

У семей в России должно быть право на услуги медиатора при разводе, заявил глава Минюста. Россиянам могут помочь психологи — это снизит число расторжений браков в стране «в некоторой степени», рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Замечательная идея, которую уже долго обсуждают и в профессиональном сообществе, и на экспертном уровне. [У россиян] должно быть право на услуги медиатора — это действительно поможет в некоторой степени снизить количество разводов. Очень часто разногласия не имеют такой сущностной базы», — сказал он.

Милонов уверен, что медиатором должен стать психолог, который поможет найти точки соприкосновения и даст понять: развод – не выход.

«Развод делает тебя разведенным, и развод тебя точно не делает лучше», — сказал депутат.

До этого глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что разводящимся семьям нужен медиатор. Для этого могут придумать отдельный закон, рассказал министр на полях ПМЭФ.

Ранее в РПЦ сообщили о сотрудничестве с мусульманами в защите семейных ценностей из-за роста числа разводов, абортов и эгоцентризма.

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