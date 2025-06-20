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В одной из областей Казахстана объявили ЧС из-за урагана

В Павлоградской области Казахстана объявили режим ЧС из-за урагана
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Telegram-канал «Прокуратура Красноярского края»

В Павлоградской области Казахстана объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за урагана, который обрушился на регион 19 июня. Об этом сообщили в пресс-службе акимата области.

«В трех городах и ряде районов области будет объявлен режим ЧС», — отмечается в сообщении.

Речь идет о Павлодаре, Аксу и Экибастузе и Баянаульском, Павлодарском и Майском районах.

Жителям частных домов, пострадавших от урагана, выплатят около 100 месячных расчетных показателей (393 200 тенге или 59 тысяч рублей) на устранение последствий стихийного бедствия.

Сегодня в компании «Россети» сообщили, что шквалистый ветер с ливнем в двух районах Новосибирской области привел к отключению электроснабжения в 24 населенных пунктах. В компании подчеркнули, что электросетям были нанесены множественные повреждения. Ветер также повалил деревья, сорвал крыши с домов, были сломаны опоры, оборваны провода и сорваны изоляторы.

Ранее мощный ураган «Эрик» добрался до берегов Мексики.

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