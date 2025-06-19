Мощный ураган «Эрик» добрался до берегов Мексики

Ураган «Эрик» достиг берегов Мексики. Об этом сообщается на официальной странице тихоокеанского отделения Национального центра по наблюдению за ураганами США (NHC) в соцсети X.

«Мощный ураган «Эрик» достиг побережья на западной окраине (штата. — «Газета.Ru») Оахака, Мексика, восточнее (деревни. — «Газета.Ru») Пунта Мальдонадо», — говорится в публикации.

Сообщается, что в настоящий момент максимальная сила ветра в регионе составляет около 205 километров в час.

Ранее метеорологический центр присвоил этому урагану четвертую категорию опасности, поскольку скорость сопровождающего его ветра превысила 210 километров в час. Следующая — пятая категория, самая опасная, которая присваивается при превышении ветром скорости 250 километров в час.

В начале июня международная группа океанологов раскрыла двойственное влияние ураганов на морские экосистемы. Ученые, случайно оказавшиеся в эпицентре урагана «Бад» у берегов Мексики, обнаружили, что мощные штормы создают взрывной рост планктона, но одновременно поднимают к поверхности опасные бескислородные зоны.

Ранее ученые предупредили, что в ближайшие пять лет нас ждет еще больше убийственной жары и катаклизмов.