Яровая назвала фейки поводом для оправдания антироссийских санкций

Яровая: фейки стали подложкой для оправдания агрессии и санкций против России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что в современном мире фейковая информация используется для оправдания действий политиков и целых государств, включая агрессию и введение санкций против России. Своим мнением она поделилась, выступая на ПМЭФ в рамках сессии, посвященной борьбе с фейками, пишет ТАСС.

«Сегодня ложь и фейки служат обоснованием для действий политических лидеров и государств, в том числе для оправдания агрессивных действий и санкций, которые на самом деле являются актами экономического бандитизма, хотя и называются экономическими санкциями», — заявила Яровая.

Она подчеркнула, что фейк — это обман, который «имеет место в истории человеческих отношений и в истории государств» и который кому-то выгоден и преследует конкретные цели.

Яровая также обратила внимание на то, что право в современном мире сталкивается с «серьезными испытаниями». По ее словам, в правовые нормы «продвигаются совершенно иные ценностные ориентиры», которые кардинально меняют сознание человека.

«Семья — уже не семья, мужчина — уже не мужчина, женщина — не женщина», — указала депутат.

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