В Санкт-Петербурге состоялась премьера исторического сериала об эпохе Петра Великого

Первый канал и Оkko показали на ПМЭФ начало сериала «Государь»

В рамках культурной программы Петербургского международного экономического форума 19 июня в кинотеатре «Аврора» в Санкт-Петербурге прошел закрытый премьерный показ масштабного исторического сериала «Государь». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Государь» – многосерийный художественный фильм об основных событиях жизни Петра Первого и людей, сформировавших мировоззрение будущего российского императора. Он создан Первым каналом, Okko, Национальным фондом развития гуманитарного знания «Перспектива» («НФП»), Продюсерским центром «12» и кинокомпанией «Глобус-фильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Просветительским партнером выступила система мультимедийных исторических парков «Россия – Моя история».

Первый эпизод сериала был презентован творческой командой проекта во главе с генеральным директором Первого канала и генеральным продюсером Константином Эрнстом, продюсером Натальей Смирновой, генеральным продюсером Okko Гавриилом Гордеевым, режиссером Сергеем Гинзбургом и исполнителями главных ролей Константином Плотниковым и Евгением Ткачуком.

Константин Плотников впервые сыграл историческую роль, воплотив все этапы жизни Петра – от юности до зрелости. Актер изучал личную переписку императора, чтобы раскрыть его человеческие качества. В проекте также заняты Светлана Колпакова, Наталья Суркова, Сергей Угрюмов, Александр Обласов, Сергей Барковский, Евгений Шварц, Сергей Годин, Александр Бухаров, Василиса Семашкова, Тина Стойилкович, Анастасия Дворянская, Мария Лисовая и Александр Яцко.

Съемки сериала «Государь» проходили в Санкт-Петербурге, Москве и масштабных декорациях в «Москино», воссоздающих архитектуру XVII–XVIII веков.

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Гостями премьерного показа стали родные, близкие и друзья создателей сериала, творческая группа проекта, представители киноиндустрии, участники ПМЭФ и российские знаменитости, среди которых – генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, Софья Эрнст, Дарья Мороз, Роман Новиков, Анастасия Акопян, Максим Блинов и другие.