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Детский терапевт сидела в чатах для педофилов и распространяла порно с детьми

В США детский терапевт распространяла порно с детьми
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

В США терапевт стала фигуранткой уголовного дела после того, как стала распространять непристойные видео с детьми. Об этом сообщает New York post.

О действиях 36-летнего врача по имени Рене Хоберман правоохранители узнали после нескольких жалоб от пользователей в мессенджере. Женщина работала терапевтом, ее пациентами были дети в возрасте до 17 лет.

В интернете Хоберман искала ролики с изнасилованием детей «для собственного удовольствия», некоторые из них она распространяла. Среди них – надругательство над младенцем не старше года.

Помимо этого, американка обменивалась сообщениями в онлайн-чатах для педофилов. При этом участникам она представлялась отцом нескольких детей, которых он якобы насилует. В чатах женщина поделилась несколькими видео, на которых якобы был «персонаж», которого она выдумала для общения.

Сама женщина признала себя виновной в распространении соответствующих материалов.

Ранее на Алтае педофил предложил мальчику покурить, и, заманив к себе, изнасиловал.

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