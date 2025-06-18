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Экс-директора вуза в Красноярске обвинили в хищении

Экс-директора вуза в Красноярске обвиняют в хищении на 9 млн рублей
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Shutterstock

В Красноярске бывшего директора филиала высшего учебного заведения обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное главное следственное управление СК России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в июне 2023 года для учреждения был приобретен аппаратный комплекс для исследований объектов нефтегазового комплекса стоимостью около 9 млн рублей. Через месяц руководитель филиала дал указание сотруднице подготовить служебную записку о перемещении оборудования в Туву для проведения плановых испытаний. При этом фактически оборудование не было доставлено, обвиняемый похитил его. Местонахождение комплекса устанавливается.

По месту жительства обвиняемого проведены обыски, изъяты документы, автомобиль, снегоход, компьютеры. Фигурант задержан. Его имя не раскрывается.

В конце мая сообщалось, что в Рыбинске Ярославской области задержали двух руководителей исследовательской лаборатории одного из вузов, подозреваемых во взятках при закупке оборудования в рамках национального проекта.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что коррупцию не искоренить.

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