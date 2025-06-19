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Попова объяснила, как в России появились малярия, брюшной тиф и холера

Роспотребнадзор: все случаи малярии, брюшного тифа и холеры в РФ завозные
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Максим Богодвид/РИА Новости

Зарегистрированные в России случаи заболеваний малярией, холерой, брюшным тифом или же лихорадкой Денге имеют завозной характер. На территории страны нет очагов таких инфекций, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала НТВ.

«В Российской Федерации нет ни своей холеры, ни своего брюшного тифа, ни своей малярии, ни своей лихорадки Денге — все завозное», — сказала она.

Попова добавила, что в случае, если проводить отдых на российских курортах, то этих рисков точно можно избежать. Что касается европейских, то там фиксируются различные заболевания на фоне изменения климата.

До этого врач-терапевт Наталья Леонтьева оценила риски массового распространения холеры в России. По словам эксперта, чаще всего россияне заражаются этим заболеванием в других странах. И хотя завозные случаи вызывают беспокойство, вероятность эпидемии холеры внутри РФ крайне мала, отметила врач. В то же время Леонтьева призвала россиян соблюдать меры профилактики и быть бдительными, особенно во время поездок в страны с неблагополучной эпидситуацией.

Ранее был назван топ-5 продуктов, которыми россияне травятся чаще всего.

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