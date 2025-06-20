Матвиенко призвала чаще отправлять женщин в космос

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что женщин нужно чаще отправлять в космос. Об этом она заявила во время Петербургского международного экономического форума, где состоялось подписание соглашения с Роскосмосом о сотрудничестве по инициативам Евразийского женского форума, пишет ТАСС.

Матвиенко выразила мнение, что квоты для женщин на полеты в космос выделяются слишком редко — примерно раз в два-три года. Она подчеркнула, что среди женщин есть немало достойных кандидаток, готовых к космическим миссиям уже сейчас.

«Посмотрите, какие красавицы. Вот любую берите и хоть сегодня в космос», — сказала она.

Также она обратила внимание на то, что в высокотехнологичных отраслях женщин по-прежнему немного, несмотря на то что их уровень образования в среднем выше, чем у мужчин. По ее словам, участие женщин в науке и технологиях необходимо для достижения технологического суверенитета страны.

Матвиенко выразила надежду, что соглашения с Роскосмосом и Росатомом помогут активнее вовлекать женщин в работу в таких отраслях, как атомная промышленность, энергетика и космическая сфера.

Ранее глава Роскосмоса сообщил о старте нацпроекта по освоению космоса.