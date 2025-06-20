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Участнику СВО вшили руку в живот

В Красноярске участнику СВО вшили руку в живот для восстановления после ожога
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Maria Sbytova/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярске участнику СВО вшили руку в живот, чтобы ускорить восстановление кожного покрова после ожога. Об этом пишет «Российская газета».

Мужчина получил сильные ожоги кистей обеих рук при пожаре в БТР. На правой руке бойца образовались особо плотные рубцы, из-за чего она перестала двигаться и частично потеряла чувствительность. Чтобы вернуть кисти пластичность, с нее было решено полностью удалить рубцовую ткань. После этого на конечность пересадили часть кожи с живота пациента, однако выделенный участок кожи не был полностью отсечен — его оставили на «питающей ножке», чтобы облегчить и ускорить процесс заживления. Спустя четыре недели рука бойца будет отсечена от «питающей ножки». Ожидается, что благодаря необычному методу врачам удастся добиться того, что кисть начнет работать так же, как и до ожога.

До этого в Екатеринбурге хирурги восстановили лицо участнику СВО после ранения.

Военный получил осколочное ранение глазницы и верхней челюсти. Грубый рубец под глазом исказил лицо и привел к риску потери зрения.

Для того, чтобы вернуть военнослужащему естественный вид, врачи применили 3D-печать. С помощью компьютерной томографии они создали точную модель черепа, на основе которой разработали и изготовили индивидуальные импланты из биосовместимого материала.

Ранее участник СВО из Забайкалья пропал на месяц и был найден без обеих ног.

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