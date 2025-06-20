СК РФ прокомментировал задержание бывшего главы Борисоглебска

Бывший заместитель главы Борисоглебска в Воронежской области Андрей Пищугин был задержан по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России в регионе.

По данным следствия, в августе — сентябре 2022 года Пищугин незаконно поручил директору МБУК БГО «Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского» опустить упоминание статуса драматического театра как объекта культурного наследия при заполнении документации к тендеру на ремонт объекта. Из-за этого не были соблюдены необходимые требования к подрядчикам и при ремонте был нарушен исторический облик здания. Также была допущена неправомерная растрата выделенных по госконтракту средств.

Сейчас продолжается сбор доказательств по делу. Следствие попросило суд избрать назначить Пищугину меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого замглавы минтранса Хабаровского края Березовского задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Ранее экс-замглавы Минпросвещения Грибов пошел на сотрудничество со следствием.