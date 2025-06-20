На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК РФ прокомментировал задержание бывшего главы Борисоглебска

СК: экс-замглавы Борисоглебска Пищугин задержан по делу о превышении полномочий
close
Администрация Борисоглебского городского округа

Бывший заместитель главы Борисоглебска в Воронежской области Андрей Пищугин был задержан по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России в регионе.

По данным следствия, в августе — сентябре 2022 года Пищугин незаконно поручил директору МБУК БГО «Борисоглебский драматический театр им. Н.Г. Чернышевского» опустить упоминание статуса драматического театра как объекта культурного наследия при заполнении документации к тендеру на ремонт объекта. Из-за этого не были соблюдены необходимые требования к подрядчикам и при ремонте был нарушен исторический облик здания. Также была допущена неправомерная растрата выделенных по госконтракту средств.

Сейчас продолжается сбор доказательств по делу. Следствие попросило суд избрать назначить Пищугину меру пресечения в виде домашнего ареста.

До этого замглавы минтранса Хабаровского края Березовского задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Ранее экс-замглавы Минпросвещения Грибов пошел на сотрудничество со следствием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами