Россиян предупредили о риске пожара в доме из-за бытовой техники

Физик Рыженков: сломанная бытовая техника может привести к пожару в доме

Бытовая техника может привести к пожару в доме, если в ней есть поломки. Об этом «Пятому каналу» рассказал физик Антон Рыженков.

По его словам, поводом обратиться в сервис является появление необычных звуков, вибрации или сбоев в работе техники. Он уточнил, что опасность представляет перегрев некоторых конструкционных элементов, который возникает на фоне высокого сопротивления контактов из-за их старения.

Холодильники чаще всего загораются из-за проблем с электрикой. При этом микроволновая печь может вспыхнуть из-за остатков жира внутри, предупредил эксперт.

«Масло и продукты его разложения в случае нагрева являются очень легко вспыхивающими компонентами. Они отлично горят, фактически, как и дизельное топливо», — сказал Рыженков.

Кроме того, на дверце микроволновки не должно быть трещин. В ней не стоит разогревать еду в металлической посуде, поскольку она проводит электричество и создает опасность возгорания.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» до этого рассказал «Газете.Ru», что пожар в доме летом может возникнуть из-за зеркал и стекол.

Ранее в России сообщили о снижении цен на бытовую технику.