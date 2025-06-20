На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о риске пожара в доме из-за бытовой техники

Физик Рыженков: сломанная бытовая техника может привести к пожару в доме
close
Shutterstock

Бытовая техника может привести к пожару в доме, если в ней есть поломки. Об этом «Пятому каналу» рассказал физик Антон Рыженков.

По его словам, поводом обратиться в сервис является появление необычных звуков, вибрации или сбоев в работе техники. Он уточнил, что опасность представляет перегрев некоторых конструкционных элементов, который возникает на фоне высокого сопротивления контактов из-за их старения.

Холодильники чаще всего загораются из-за проблем с электрикой. При этом микроволновая печь может вспыхнуть из-за остатков жира внутри, предупредил эксперт.

«Масло и продукты его разложения в случае нагрева являются очень легко вспыхивающими компонентами. Они отлично горят, фактически, как и дизельное топливо», — сказал Рыженков.

Кроме того, на дверце микроволновки не должно быть трещин. В ней не стоит разогревать еду в металлической посуде, поскольку она проводит электричество и создает опасность возгорания.

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» до этого рассказал «Газете.Ru», что пожар в доме летом может возникнуть из-за зеркал и стекол.

Ранее в России сообщили о снижении цен на бытовую технику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами