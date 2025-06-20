Россиян предупредили о риске пожара из-за зеркал и стекол летом

Наверняка многие видели в школьных учебниках по естествознанию, как разжечь огонь без спичек. На помощь приходит лупа или кусок стекла: солнечные лучи, отражаясь или преломляясь, создают концентрированный пучок тепла, которым можно воспламенить дерево или кору. Но в квартире горючими материалами становятся шторы, мебель и ковры, а в качестве «зажигалок» служат, казалось бы, совершенно безобидные вещи. Особенно опасно это в период отпусков, когда хозяева отсутствуют и не могут вовремя среагировать, рассказал «Газете.Ru» строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ».

Наибольшую опасность представляют зеркала, расположенные прямо напротив окон.

«Лучи отражаются от них на противоположной стене или предметах, постепенно нагревая их. Также большой риск представляют стоящие на подоконнике или рядом с ним выпуклые стеклянные предметы — вазы, декоративные шары, бутылки, кувшины и статуэтки. Под прямыми солнечными лучами они срабатывают как линза, фокусируя солнечный свет. Форма тут совсем не играет роли: даже оставленные на подоконниках простые стаканы или банки преломляют свет и нагревают окружающие предметы», — отметил он.

Чтобы избежать опасности, повесьте зеркала таким образом, чтобы они не находились напротив окон. Лучше вешать их на стену, перпендикулярную окну — это минимизирует риск отражения солнечных лучей внутрь комнаты. Не оставляйте стеклянные предметы на подоконниках в солнечные дни, особенно если рядом находятся занавески, книги или деревянные поверхности.

«Летом лучше убрать подальше от окна горючие материалы — бумагу, спиртосодержащие жидкости, аэрозоли. В часы максимальной солнечной активности с 11 до 16 часов плотно закрывайте окно шторами или жалюзи», — сказал эксперт.

Перед отпуском важно предпринять дополнительные меры предосторожности.

«Закройте шторы и жалюзи, чтобы предотвратить попадание прямых солнечных лучей. К слову, закрытые шторы уберегают квартиру не только от пожара, но и от любопытных взглядов с улицы, а, стало быть, потенциальных грабителей. Уберите с подоконников все стеклянные предметы, особенно те, что имеют сферическую или выпуклую форму. Не забудьте убрать в ящик косметику, в особенности аэрозольные баллончики. Самые неочевидные бытовые предметы летом могут нанести серьезный ущерб интерьеру: от прожженного пластика на подоконнике до полноценного пожара. Перед отъездом, помимо прочих приготовлений, обязательно проверьте все окна в доме, чтобы ваш отпуск не был омрачен неприятными происшествиями», — резюмировал он.

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