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В России сообщили о снижении цен на бытовую технику

«Известия»: цены на бытовую технику снизились из-за укрепления рубля
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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Цены на бытовую технику снизились в России в связи с укреплением курса рубля и уменьшением спроса. Об этом пишет газета «Известия».

Бытовая техника в апреле – мае подешевела на 10–20% по сравнению с первыми месяцами 2025 года. Наибольшее влияние на цены оказывает курс валют на стоимость зарубежных товаров, заявил коммерческий директор «Холодильник.ру» Алексей Погудалов.

По информации продавцов, стоимость новых мелких приборов снизилась на 16%, холодильников — на 11% в сравнении с декабрем 2024 — январем 2025 года.

Снижение розничных цен на рынке бытовой техники началось еще в конце I квартала этого года. Причиной стало укрепление курса рубля, отметил ведущий продакт-менеджер компании diHouse Сергей Борщевский.

Он рассказал, что в этом мае покупательский спрос ниже на 20% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Основной причиной он считает высокую ключевую ставку, которая повлияла на снижение темпов выдачи потребительских кредитов.

По словам экспертов, к снижению цен ведет и затоваренность складов бытовой техники из-за сокращения продаж. При этом дальнейшее снижение цен маловероятно.

20 мая член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что последнее время рубль демонстрирует уверенное укрепление, однако позитивным рост нацвалюты считается только в случае, если исходит из укрепления экономики, а нынешняя ситуация больше обусловлена эмоциональной реакцией валютного рынка.

Ранее в Минсельхозе спрогнозировали снижение внутренних цен на овощи.

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