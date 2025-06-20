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В Красноярском крае мальчик не выжил, случайно зацепив провод во дворе

В Красноярском крае ребенка ударило током во дворе, мальчика не спасли
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае шестилетний мальчик получил удар током у себя дома. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Долгий Мост, на территории частного дома семьи. По данным ведомства, во дворе кто-то оставил удлинитель, у которого был поврежден провод. Тем не менее устройство было подключено к сети, поэтому, когда мальчик случайно задел его, получил удар током. Спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

«Незамедлительно на место выехал прокурор района и следственная группа», – сообщается в публикации.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего. Известно, что в момент инцидента дома находилась мать. Семья ребенка многодетная, на учете не состояла.

До этого в Узбекистане ребенок не выжил после того, как его ударило током в детском саду. В этот момент рядом с детьми должна была находиться воспитательница, но она отошла.

Ранее водитель самосвала разгружал щебень и получил удар током.

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