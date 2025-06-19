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Водитель самосвала разгружал щебень и получил удар током

В Ростовской области водитель самосвала получил удар током во время разгрузки
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Аксайском районе Ростовской области водитель самосвала случайно задел провода при разгрузке и получил удар током. Об этом сообщает портал DonDay.

Инцидент произошел 19 июня возле коттеджного поселка «Старочеркасская ривьера». Водитель самосвала начал разгружать щебень, платформа грузовика задела высоковольтные провода.

Мужчина получил сильный удар током, на место была вызвана скорая помощь, но спасти пострадавшего не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приозерском районе Ленинградской области подросток получил удар током, упал на рельсы и чудом выжил. 15-летний школьник случайно схватился за высоковольтный провод, получил удар током и упал с моста на железнодорожные пути. Пострадавший выжил, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, перелом нескольких ребер, ожоги конечностей и нарушение ритма сердца.

Ранее в Воронежской области мужчина получил удар током во время рыбалки.

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