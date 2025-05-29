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Общество
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Стало известно о реакции мигрантов на рейд «Русской общины» в Подмосковье

В Путилково мигранты в ответ на рейд призвали отправить «Русскую общину» на СВО
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Илья Московец/URA.RU/Global Look Press

В Московской области в поселке Путилково прошел рейд активистов «Русской общины». Об этом пишет Telegram-канал «Колоколъ».

В публикации говорится, что на территории поселка произошел «какой-то кипишь», на который пришло все объединение. На опубликованных кадрах можно заметить толпу из примерно 20 — 30 мирно идущих мужчин, которые с улыбками смотрят в камеру. Некоторые из них были одеты в мерч объединения.

Вскоре после публикации поста под ним стали появляться оскорбительные комментарии. По мнению авторов публикации, они были оставлены мигрантами. Несколько комментаторов предложили отправить членов «Русской общины» на спецоперацию. Другие отметили, что участники рейда массово пошли за водкой.

Кроме того, один из пользователей назвал объединение «петушиной общиной». Также, другой комментатор задался риторическим вопросом о том, почему мужчины не работают.

До этого в главном управлении по вопросам миграции МВД России сообщили, что с начала 2025 года по итогам проверок российское гражданство не подтвердили у 1,3 тысячи иностранцев.

Ранее комик из Дагестана оскорбил «Русскую общину».

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