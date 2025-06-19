На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывшего российского военного обвинили в госизмене

Экс-ефрейтора из Челябинска обвинили в госизмене за продажу ВСУ секретных данных
close
Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывшему российскому военнослужащему из Челябинска, который продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из них следует, что 23-летний бывший ефрейтор-контрактник продавал украинским военным «стратегически важную информацию». Позже он приобрел на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и под предлогом убытия в увольнение направился на границу с Украиной.

Однако российские правоохранители задержали мужчину в одном из регионов РФ. Он был заключен под стражу. В ближайшее время экс-военнослужащего этапируют в Москву, где в отношении него будет рассмотрено уголовное дело в закрытом режиме.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену и госизмена), ст. 338 УК РФ (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления), а также ст. 205.5 УК РФ (попытка участия на стороне террористической организации).

Бывший военный был включен в российский список террористов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену.

Все новости на тему:
Обвинения в госизмене
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами