Бывшего российского военного обвинили в госизмене

Бывшему российскому военнослужащему из Челябинска, который продал Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Из них следует, что 23-летний бывший ефрейтор-контрактник продавал украинским военным «стратегически важную информацию». Позже он приобрел на одном из маркетплейсов военное обмундирование, заполнил анкету на вступление в легион «Свобода России» (организация запрещена в России) и под предлогом убытия в увольнение направился на границу с Украиной.

Однако российские правоохранители задержали мужчину в одном из регионов РФ. Он был заключен под стражу. В ближайшее время экс-военнослужащего этапируют в Москву, где в отношении него будет рассмотрено уголовное дело в закрытом режиме.

Мужчина обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену и госизмена), ст. 338 УК РФ (дезертирство в условиях вооруженного конфликта), ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совершения преступления), а также ст. 205.5 УК РФ (попытка участия на стороне террористической организации).

Бывший военный был включен в российский список террористов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену.