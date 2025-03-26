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Россиянам рассказали, как сделать дом умным без дорогих гаджетов

Эксперты дали советы, как сделать свой дом умным без серьезных затрат
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Shutterstock

Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества предложили несколько способов повышения технологичности дома без значительных финансовых затрат. Об этом сообщает RT.

В качестве первого шага рекомендуется использование умных датчиков. Они могут работать как через беспроводную сеть с управлением через специальное приложение, так и автономно, передавая данные без подключения. Хотя большинство датчиков выполняют простые функции (измерение температуры, влажности), существуют и более сложные устройства, такие как датчики утечки газа, воды (часто устанавливаемые в ванных комнатах, на кухне) и датчики дыма.

Для обеспечения безопасности рекомендуется также применение недорогих систем видеонаблюдения и датчиков вибрации для защиты дверей и окон от взлома, а также датчиков открытия дверей и окон.

Также эксперты напомнили про умные устройства для животных — автоматическая кормушка, фонтан-поилка и миниатюрные камеры видеонаблюдения.

До этого в пресс-службе «Мегафона» сообщили, что количество устройств умного дома, подключенных к сети компании, увеличилось более чем в два раза за последние три года.

Ранее были названы регионы России с самыми умными домами.

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